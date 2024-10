Südkoreas Leistungsbilanz im August vierten Monat in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im August dank des Exportaufschwungs den vierten Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag wurde nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss von 6,6 Milliarden Dollar verbucht.Das Plus fiel allerdings geringer als im Juli (8,97 Milliarden Dollar) aus.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 6,59 Milliarden Dollar gemeldet.Die Ausfuhren wuchsen um 7,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 57,45 Milliarden Dollar.Nach Regionen betrachtet, legten die Lieferungen in die EU um 16,1 Prozent zu. Auch gegenüber Südostasien (15,3 Prozent) und den USA (11,1 Prozent) wurden Zuwächse erzielt.