JCS: Nordkorea schickt zweiten Tag in Folge Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den zweiten Tag in Folge Müll-Ballons über die innerkoreanische Grenze geschickt.Der südkoreanische Generalstab (JCS) teilte mit, dass Nordkorea am Dienstag gegen 5.10 Uhr Ballons aufsteigen ließ.Der Generalstab mahnte zur Vorsicht vor herabfallender Ladung der Ballons. Man solle sich den Ballons nicht nähern, sondern den Fund dem Militär oder der Polizei melden, hieß es.Nordkorea hatte auch gestern an Ballons befestigte Müllsäcke über die Grenze fliegen lassen.Seit dem 28. Mai hat Nordkorea bislang 26 Mal und insgesamt Tausende Müll-Ballons gen Süden fliegen lassen.