Wetteramt: Rekordhitze und Rekord an Tropennächten im September

Photo : YONHAP News

Im September sind in Südkorea neue Rekorde bei der Anzahl der Hitzetage und der Tropennächte verzeichnet worden.Nach Angaben des Wetteramtes am Dienstag lagen die Tageshöchstwerte im letzten Monat im Landesschnitt an sechs Tagen bei 33 Grad oder höher.Damit wurde der September-Durchschnitt in den vergangenen 30 Jahren von 0,2 Tagen weit übertroffen und der bisher höchste Stand erreicht.Im September wurden im Landesschnitt 4,3 Tropennächte gemeldet, was ebenfalls dem höchsten Stand in einem September seit dem Aufzeichnungsbeginn 1973 entspricht.Die landesweite durchschnittliche Temperatur überschritt im vergangenen Monat mit 24,7 Grad den Durchschnitt in den letzten Jahren um 4,2 Grad. Dies stellt den höchsten Stand in einem September seit dem Aufzeichnungsbeginn dar.Das Wetteramt nannte als Grund für die späte Hitze und Tropennächte, dass das heiße Luft bringende tibetische Hochdruckgebiet und das nordpazifische Hoch bis Mitte September fortbestanden.