Südkorea und Singapur unterzeichnen Vereinbarung über Lieferkettenpartnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und Singapur haben eine Vereinbarung über die Lieferkettenpartnerschaft unterzeichnet.Die Unterzeichnung erfolgte am Rande des Spitzentreffens zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Lawrence Wong am Dienstag in Singapur.Yoon teilte im Anschluss an das Treffen vor der Presse mit, dass er und Wong sich geeinigt hätten, in Reaktion auf die wachsende Instabilität der Weltwirtschaft die Zusammenarbeit in den Lieferketten für strategische Güter und Energie weiter zu stärken.Sie hätten vereinbart, auf der Grundlage der neuen Übereinkunft die Kooperation in den Lieferketten in den Bereichen Biotechnologie, Energie und Hightech-Industrie zu stärken und gemeinsam gegen Lieferkettenstörungen vorzugehen, fuhr er fort.Die bilaterale Vereinbarung über die Lieferkettenpartnerschaft (SCPA: Supply Chain Partnership Arrangement) stellt gegenüber dem multilateralen Lieferkettenabkommen des Indopazifischen Wirtschaftlichen Rahmenwerks eine Verbesserung dar. Singapur ist das erste Land, mit dem Südkorea ein solches Abkommen abschloss.Yoon und Wong vereinbarten außerdem, dass beide Länder anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr eine strategische Partnerschaft eingehen werden.