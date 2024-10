NHK: Japans neuer Premier plant Gespräch mit Yoon am Rande von ASEAN-Treffen

Photo : YONHAP News

Japans neuer Premierminister Shigeru Ishiba wird voraussichtlich diese Woche in Laos mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Gespräch zusammenkommen.Das berichtete der öffentlich-rechtliche japanische Rundfunk NHK.Die Regierung in Tokio hatte zuvor am Dienstag bekannt gegeben, dass Ishiba vom 10. bis 12. Oktober Laos besuchen werde, um an Gipfeltreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN teilzunehmen.Bei dieser Gelegenheit seien auch bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder geplant, sagte der stellvertretende Chefkabinettssekretär Keiichiro Tachibana. Um welche Gesprächspartner es sich handele, machte er jedoch nicht bekannt.NHK berichtete unterdessen, dass Ishiba auch ein Treffen mit Präsident Yoon plane.Yoon und Ishiba hatten in ihrem ersten Telefonat am 2. Oktober die gemeinsame Auffassung vertreten, dass Südkorea und Japan sowie beide Länder und die USA zusammenhalten müssten.