Kospi schließt mit Verlusten

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen.Der Index ging mit einem Minus von 0,61 Prozent bei 2.594,36 Zählern aus dem Handel.Grund für den Rückgang seien der hinter den Erwartungen zurückgebliebene Betriebsgewinn bei Samsung Electronics und die Verluste an der US-Börse am Montag, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Mit Stand des Vortags seien ausländische Anleger 20 Handelstage in Folge Nettoverkäufer der Aktie von Samsung Electronics gewesen, die Summe der Nettoverkäufe sei auf rund 9,7 Billionen Won oder 7,2 Milliarden Dollar angewachsen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.