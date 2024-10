Südkorea wird in Anleiheindex WGBI aufgenommen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird in den World Government Bond Index (WGBI), einen der drei wichtigsten Anleiheindizes der Welt, aufgenommen.Die Entscheidung wurde zwei Jahre nach der Aufnahme des Landes in eine Beobachtungsliste im September 2022 getroffen.Der in London ansässige Indexanbieter FTSE Russell kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, dass Südkorea im November 2025 in den WGBI aufgenommen werde.Nach der diesmaligen Überprüfung sei der Marktzugang in Südkorea von Stufe 1 auf Stufe 2 umgestuft worden, hieß es.FTSE Russell entscheidet regelmäßig unter Berücksichtigung des Marktvolumens, der Bonität des Landes und des Grades des Marktzugangs über eine Aufnahme in den WGBI. Südkorea hatte in Hinsicht des Marktzugangs die Kriterien nicht erfüllt.Der WGBI umfasst Staatsanleihen aus 23 wichtigen Ländern, darunter den USA, Japan und Großbritannien. Daher wird der Index als „Klub der Staatsanleihen der Industrieländer“ bezeichnet.Die Regierung in Seoul schätzt, dass anlässlich der Aufnahme in den Index bis zu 90 Billionen Won (67 Milliarden Dollar) aus dem Ausland in den südkoreanischen Anleihemarkt fließen würden.