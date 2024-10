Mehrere K-Pop-Gruppen für MTV Europe Music Awards nominiert

Photo : YONHAP News

Mehrere K-Pop-Gruppen Südkoreas sind für die MTV Europe Music Awards 2024 nominiert worden.Laut der von MTV EMA veröffentlichten Nominationsliste erhielt Lisa von Blackpink vier Nominationen, darunter eine in der Kategorie „Best Collaboration“.Die Girlgroup Le Sserafim wurde für drei Auszeichnungen, darunter „Best New“, nominiert.Zu den Nominierten in der Kategorie „Best K-Pop“ zählen NewJeans, Jimin und Jungkook von BTS, Stray Kids, Le Sserafim und Lisa.Die Gruppe Illit wurde für den Preis „Best Asia Act“ nominiert.Die Preisverleihung findet am 10. November in Manchester statt.