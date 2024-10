Nordkorea ändert Verfassung

Photo : YONHAP News

Die Oberste Volksversammlung Nordkoreas hat dessen Verfassung geändert.Es wurde jedoch nicht bekannt gemacht, ob die Forderungen des Machthabers Kim Jong-un im Zusammenhang mit den Beziehungen zu Südkorea dabei berücksichtigt wurden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass die Oberste Volksversammlung am Montag und Dienstag getagt habe.Sie habe die Sozialistische Verfassung zum Teil geändert und ergänzt, hieß es.Es wurde jedoch nicht erwähnt, ob die Revision eine Definition über das nordkoreanische Territorium einführt und die Streichung von Passagen mit dem Ausdruck "Wiedervereinigung" vorsieht. Dies hatte Kim im vergangenen Januar gefordert. Zudem erschien Kim nicht auf der Sitzung.Experten in Südkorea meinen, dass Nordkorea mit Rücksicht auf die Lage in Südkorea und den benachbarten Ländern sowie auf die Ergebnisse der anstehenden US-Präsidentschaftswahl eine Verfassungsänderung verschoben haben könnte, die die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei feindlichen Staaten festschreibt. Damit wolle es eine größere politische Wirkung erzielen.