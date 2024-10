Premier Han betont Wichtigkeit der Förderung des Hangeul

Photo : YONHAP News

Zum Hangeul-Tag hat Ministerpräsident Han Duck-soo gefordert, die koreanische Schrift Hangeul weiter zu fördern.Die Koreaner hätten die Pflicht, Hangeul zu fördern, sagte Han am Mittwoch bei einer Zeremonie zum 578. Jahrestag der Erfindung von Hangeul in Seoul.Er wies auf die Bemühungen der Regierung um die Verbesserung der öffentlichen Sprache hin. Vorgestellt wurde ein Projekt, in dessen Rahmen in den Medien verwendete fremdsprachliche Wörter durch einfache koreanische Wörter ersetzt werden. Die Regierung setze sich auch für den Aufbau eines Ökosystems der koreanischen Sprache in Vorbereitung auf das KI-Zeitalter ein.Han betonte, dass die Regierung den Aufbau einer Datenbank der koreanischen Sprache vorantreiben werde, damit Koreanisch auf dem Markt von Hyperscale-KI aktiv genutzt werden könne. Zugesagt wurde auch aktive Unterstützung für die Technologieentwicklung für koreanische KI-Modelle.Der Premier versprach außerdem größtmögliche Unterstützung, damit noch mehr Menschen in der Welt in koreanischen Sprachinstituten, einschließlich der König-Sejong-Institute, die koreanische Schrift und Sprache lernen könnten.