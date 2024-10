Spitzenstromnachfrage erreicht neuen September-Rekord

Photo : YONHAP News

Die Spitzenstromnachfrage im September ist aufgrund der lang andauernden Hitze auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Nach Angaben von Korea Power Exchange am Mittwoch lag die Spitzenlast im vergangenen Monat durchschnittlich bei 78 Gigawatt. Dies seien etwa sechs Prozent mehr als im September letzten Jahres. Damit sei der bislang höchste Stand in einem September übertroffen worden.Der Wert erreicht fast das Niveau im Juli von 80,5 GW.Die Spitzenlast steht für den Zeitpunkt des maximalen Strombedarfs im Tagesverlauf.Demnach wird erwartet, dass private Haushalte mehr für den Stromverbrauch im September als in den letzten Jahren zahlen müssen.Für die Wohnhäuser wird lediglich für Juli und August eine Ermäßigung des Strompreises gewährt, um die Belastung privater Haushalte durch die Kühlkosten zu verringern.