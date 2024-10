Hanni von NewJeans will vor parlamentarischem Ausschuss Mobbing-Vorwurf erläutern

Photo : YONHAP News

Hanni von der Girlgroup NewJeans will vor einem parlamentarischen Ausschuss aussagen.Es geht um den von ihr erhobenen Mobbing-Vorwurf gegen das Unterhaltungsunternehmen HYBE.Der Ausschuss für Arbeit und Umwelt hatte letzte Woche die Sängerin und CEO Kim Ju-young von ihrem Musiklabel ADOR als Zeugen vorgeladen.Die Sängerin hatte zuvor den Vorwurf erhoben, dass ein Manager der Girlgroup ILLIT den Mitgliedern von ILLIT angeordnet habe, Hanni in der Zentrale von HYBE zu ignorieren.Belift Lab, die Agentur von ILLIT wies den Vorwurf zurück. Belift Lab und ADOR sind Musiklabels unter dem Dach von HYBE.Hanni will am kommenden Dienstag vor dem Ausschuss aussagen. Sie habe sich für die Aussage entschieden und werde allein kommen, schrieb sie auf der Fan-Plattform Phoning.Der Streit zwischen der früheren CEO von ADOR Min Hee-jin und dem Unternehmen HYBE geht damit in die nächste Runde. Die Mitglieder waren nach der Absetzung ihrer Chefin unzufrieden und hatten sich auf deren Seite gestellt.Auslöser des Streits war der Vorwurf von HYBE, dass Min versucht habe, die alleinige Kontrolle über ADOR und NewJeans zu erlangen.