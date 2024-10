Südkorea zum sechsten Mal in UN-Menschenrechtsrat gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea wird zum sechsten Mal im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vertreten sein.Die UN-Generalversammlung wählte am Mittwoch (Ortszeit) in New York Südkorea für die Amtszeit 2025 bis 2027 in den Rat.Sechs Länder hatten für fünf freie Sitze für die asiatisch-pazifische Region kandidiert. Südkorea erhielt 161 Stimmen und damit die viertmeisten Stimmen.Die 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats werden nach regionaler Verteilung gewählt. Es gibt 13 asiatisch-pazifische Mitglieder.Südkorea war zuvor bereits fünfmal in das Gremium aufgenommen worden.Die Regierung werde in den kommenden drei Jahren als Mitglied des UN-Menschenrechtsrats die internationalen Bemühungen um verbesserte Menschenrechte aktiv unterstützen, darunter insbesondere in Nordkorea, erklärte das Außenministerium in Seoul.