Seoul verurteilt Nordkoreas Plan für Befestigung der Grenze

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkoreas Vorhaben verurteilt, alle Straßen- und Bahnverbindungen nach Südkorea zu kappen und die Grenze zu befestigen.Man verurteile dies als gegen die Wiedervereinigung gerichteten und antinationalen Akt scharf, sagte ein Ministerialer am Donnerstag.Nordkoreas Maßnahme zur Trennung der Territorien Süd- und Nordkoreas voneinander stelle einen Verrat am Wunsch der Süd- und Nordkoreaner nach einer Wiedervereinigung dar, kritisierte er.Der Beamte wies darauf hin, dass Pjöngjang seine Entscheidung nicht vorher mitgeteilt hatte. Nordkorea habe offenbar aufgrund seiner Auffassung, dass es sich bei beiden Koreas um zwei verfeindete Staaten handele, den Kontakt mit Südkorea vermeiden wollen, hieß es.Der Generalstab der nordkoreanischen Armee hatte am Mittwoch durch die Nachrichtenagentur KCNA Bauarbeiten angekündigt. Demnach sollen die Straßen- und Bahnverbindungen nach Südkorea vollständig gekappt und die Grenze mit Verteidigungsanlagen befestigt werden. Die US-Armee sei am Mittwoch um 9.45 Uhr telefonisch darüber benachrichtigt worden, hatte es geheißen.