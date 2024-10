Südkorea und ASEAN gehen umfassende strategische Partnerschaft ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigung südostasiatischer Länder (ASEAN) sind am Donnerstag eine umfassende strategische Partnerschaft eingegangen.Die Einigung trafen beide Seiten anlässlich der Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol an Gipfeltreffen mit der ASEAN.Damit seien beide Seiten 35 Jahre nach der Dialogaufnahme 1989 eine Partnerschaft auf höchster Ebene eingegangen, erklärte das Präsidialamt in Seoul.Yoon kündigte an, dass Südkorea und die ASEAN als Partner für gemeinsamen Wohlstand eine allseitige und umfassende Zusammenarbeit anstreben würden.Beide Seiten vereinbarten demnach außerdem, im November das erste Verteidigungsministertreffen in Präsenz zwischen Südkorea und ASEAN abzuhalten.Im Wirtschaftsbereich wollen Südkorea und die ASEAN einen Dialog zwischen Denkfabriken und die Kooperation bei smarten Städten anstreben.Darüber hinaus sollen in den nächsten fünf Jahren Ausbildungsprogramme für 40.000 Studenten aus ASEAN-Ländern angeboten werden.