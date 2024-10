Samsung Electronics bei Markenwert weltweit auf Platz fünf

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat beim Markenwert das fünfte Jahr in Folge den fünften Platz in der Welt belegt.Sein Markenwert übertraf erstmals die Schwelle von 100 Milliarden Dollar.Die Beratungsfirma Interbrand veröffentlichte am Donnerstag die Liste der 100 wertvollsten Marken der Welt.Der Markenwert von Samsung Electronics stieg der Liste zufolge gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 100,8 Milliarden Dollar. Damit landete der koreanische Elektronikriese auf Platz fünf und ist als einziges Unternehmen aus Asien unter den ersten Fünf.Interbrand bewertet jährlich die Markenwerte, dabei dienen unter anderem die Finanzen der Unternehmen, der Einfluss von Marken beim Warenkauf und die Wettbewerbsfähigkeit von Marken als Kriterien.Hyundai Motor rangierte dieses Jahr mit einem Markenwert von 23 Milliarden Dollar auf Platz 30.Der Automobilhersteller verbesserte sich um zwei Ränge nach Platz 32 im vergangenen Jahr, sein Markenwert ist von 20,4 Milliarden Dollar um 13 Prozent gestiegen.