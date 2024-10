Ab morgen wieder kostenlose Corona-Impfungen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird am Freitag mit den neuen kostenlosen Corona-Impfungen begonnen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) teilte mit, dass sich Menschen im Alter von 75 Jahren oder älter ab morgen unentgeltlich impfen lassen könnten. Über 70-Jährige kämen ab dem 15. Oktober an die Reihe, über 65-Jährige ab dem 18. Oktober.Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Bewohner von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko können sich altersunabhängig ab morgen impfen lassen.Für die Impfkampagne werden an die Corona-Variante JN.1 angepasste neue Impfstoffe verwendet, die gegen aktuell grassierende Virusvarianten wirksam sein sollen.Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter können gleichzeitig auch die Grippeimpfung erhalten.KDCA-Leiterin Jee Young-mee rief die Hochrisiko-Gruppen dazu auf, sich zur Vorbeugung einer Corona-Infektion im Winter mit einem neuen Impfstoff impfen zu lassen.