Südkorea und Japan wollen eng kommunizieren und Beziehungen ausbauen

Südkorea und Japan wollen eng kommunizieren und ihre Beziehungen ausbauen.Darauf verständigten sich Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Shigeru Ishiba am Donnerstag bei ihrem ersten Treffen. Das Gespräch kam am Rande des ASEAN-Gipfels in Laos zustande.Yoon sagte demnach, dass er die "aktive Pendeldiplomatie" und enge Kommunikation mit Ishiba so wie mit dessen Amtsvorgänger Fumio Kishida fortsetzen wolle.Er gratulierte Ishiba zum Amtsantritt und sagte, dass in den bilateralen Beziehungen nach seinem Besuch in Tokio im März letzten Jahres bedeutende Fortschritte erzielt worden seien. Dies sei nach seiner Einschätzung aufgrund des unerschütterlichen Vertrauens zwischen den Regierungschefs möglich gewesen.Yoon wies auf das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hin und äußerte die Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit, damit eine hoffnungsvolle Vision für die bilateralen Beziehungen entworfen werden könne. Auch solle sichergestellt werden, dass die Bevölkerungen Fortschritte im bilateralen Verhältnis sähen.Ishiba habe sich bei Yoon für dessen Glückwünsche bedankt und hervorgehoben, dass die enge Kooperation zwischen beiden Ländern inmitten des gegenwärtigen strategischen Klimas für Frieden und Stabilität in der Region entscheidend sei.Er wolle das bilaterale Verhältnis voranbringen, das sich dank Yoon und Kishida bereits erheblich verbessert habe. Auch habe der neue japanische Premier die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, im Rahmen einer Diplomatie gegenseitiger Besuche eng mit Yoon zusammenzuarbeiten.