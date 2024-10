Photo : YONHAP News

"Die Vegetarierin"-Autorin Han Kang erhält als erste Südkoreanerin den Nobelpreis für Literatur.Dies gab die Schwedische Akademie am Donnerstagmittag (Ortszeit) in Stockholm bekannt.Hang Kang werde „für ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt“ ausgezeichnet, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Bekanntgabe der Preisträgerin.Han Kang zählt in Südkorea zu den wichtigsten Repräsentanten der zeitgenössischen Literatur.Internationale Anerkennung gewann sie im Jahr 2016, als sie ebenfalls als erste Südkoreanerin für ihren Roman "Die Vegetarierin" den britischen Man-Booker-Preis erhielt.Han Kang wurde 1970 in Gwangju im Südwesten von Südkorea geboren. Ihr Vater Han Seung-Won ist ebenfalls ein bekannter Schriftsteller. Sie studierte koreanische Literatur an der Yonsei-Universität in Seoul.1993 debütierte sie als Dichterin in der Zeitschrift "Literatur und Gesellschaft". Ein Jahr später gewann sie mit ihrem Roman "Roter Anker" den Literaturwettbewerb der Seoul-Zeitung und startete eine erfolgreiche Karriere als Romanautorin.Zu ihren weiteren bekannten Werken zählen unter anderem die Romane "Der Junge kommt" (2014) und "Weiß" (2016).Han Kang erhält als erste Südkoreanerin den Literaturnobelpreis. Sie ist außerdem erst die zweite Nobelpreisträgerin des Landes.Der ehemalige Staatspräsident Kim Dae-jung hatte im Jahr 2000 den Friedensnobelpreis erhalten.