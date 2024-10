WM-Qualifikation: Südkorea nach 2:0-Sieg über Jordanien Tabellenführer

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der dritten Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 über Jordanien gesiegt.Im Spiel im Amman International Stadium am Donnerstag gewann die Mannschaft unter Cheftrainer Hong Myung-bo mit 2:0. Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05) und Oh Hyeong-gyu (KRC Genk) trafen jeweils in der 38. und 68. Minute.Südkorea liegt damit in Gruppe B an der Tabellenspitze.Kim Min-jae vom FC Bayern München trug die Kapitänsbinde, weil Son Heung-min verletzungsbedingt nicht spielen konnte.Südkorea trifft im vierten Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag in Yongin vor heimischem Publikum auf Irak.