US-Vizeaußenminister Campbell besucht nächste Woche Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Kurt Campbell wird nächste Woche Japan und Südkorea besuchen.Das gab der für indopazifische Angelegenheiten zuständige Vizeminister auf einer US-japanischen Wirtschaftskonferenz am Donnerstag (Ortszeit) in Washington bekannt.Mit Südkorea und Japan wolle er sich über die geplante Einrichtung eines trilateralen Kooperationssekretariats und weitere Angelegenheiten abstimmen, hieß es.Es wird erwartet, dass auch der Termin für einen Dreiergipfel koordiniert wird. Die Gelegenheit hierfür bietet sich im November am Rande von multilateralen Gipfeltreffen. Insbesondere der APEC-Gipfel und der G20-Gipfel kommen hierfür infrage.Der wichtigste Schritt im indopazifischen Raum sei eine stärkere, stabilere und visionäre Beziehung zwischen den drei Ländern. Deren Kooperation bleibe eine wichtige Aufgabe der US-Administration, sagte er.