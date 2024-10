Präsident Yoon gratuliert Han Kang zur Auszeichnung mit Literaturnobelpreis

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Han Kang zur Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2024 gratuliert.Es sei eine großartige Leistung in der Literaturgeschichte der Republik Korea und ein glückliches Ereignis, über das sich alle Bürger freuen würden, schrieb Yoon am Donnerstag während seines Besuchs in Laos in sozialen Medien.Er zolle der Schriftstellerin Respekt dafür, den Wert der koreanischen Literatur erhöht zu haben.So wie es auch die Schwedische Akademie erklärt habe, habe Han die schmerzhaften Wunden der koreanischen Zeitgeschichte in große Literatur verwandelt.Er hoffe, dass Han weiterhin mit herausragenden Werken von Lesern weltweit geliebt werde, hieß es weiter.