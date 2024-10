Internationales Umfrage: Knapp die Hälfte der US-Amerikaner gegen nukleare Bewaffnung Südkoreas

Fast die Hälfte der US-Amerikaner lehnt einer Umfrage zufolge die nukleare Bewaffnung Südkoreas ab.



Dies geht aus den Ergebnissen einer Umfrage zu Haltungen der Amerikaner zur koreanischen Halbinsel hervor, die die in Washington ansässige Denkfabrik Korea Economic Institute of America (KEI) am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. Befragt wurden 1.184 US-Amerikaner.



24 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für die nukleare Bewaffnung Südkoreas aus, während 48 Prozent dagegen waren.



68 Prozent fanden, dass die Allianz mit Südkorea den nationalen Sicherheitsinteressen der USA dienlich sei. Der Anteil ist leicht von 65 Prozent bei der Umfrage 2020 gestiegen.



68 Prozent der Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hielten das Bündnis für dienlich, während 77 Prozent der Anhänger von Vizepräsidentin Kamala Harris dieser Meinung waren.



Hinsichtlich der US-Militärpräsenz in Südkorea unterstützten 55 Prozent die Aufrechterhaltung der aktuellen Truppenstärke. 13 Prozent forderten eine Reduzierung, neun Prozent eine Aufstockung. Vier Prozent hofften auf den Abzug der Truppen aus Südkorea. Die Werte waren verglichen mit der letztjährigen Umfrage kaum verändert.



Jeweils 68 Prozent der Anhänger von Trump und von Harris unterstützten entweder die Aufrechterhaltung oder die Aufstockung der US-Truppenpräsenz in Südkorea.



68 Prozent, damit ähnlich viele wie im letzten Jahr, antworteten, dass der Handel mit Südkorea für die USA vorteilhaft sei.



Dina Smeltz, Vizepräsidentin für öffentliche Meinung und Außenpolitik der Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs (CCGA), sagte, dass die Ergebnisse eine stetige, konsequente und überparteiliche Unterstützung für die bilateralen Beziehungen zwischen Südkorea und den USA zeigten.



Als größte außenpolitische Herausforderungen nannten 58 Prozent China, 56 Prozent Russland. Nordkorea kam auf 29 Prozent.



49 Prozent sprachen sich für humanitäre Hilfe für Nordkorea aus, 21 Prozent waren dagegen.



Die Umfrage wurde im Auftrag des KEI vom Meinungsforschungsinstitut YouGov vom 3. bis 13. September durchgeführt. Die Fehlerquote wird mit plus/minus 3,22 Prozent angegeben.