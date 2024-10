Koreanisch-amerikanische Schriftstellerin Kim Juhea gewinnt russischen Literaturpreis

Photo : YONHAP News

Die koreanisch-amerikanische Schriftstellerin Kim Juhea hat den russischen Literaturpreis Yasnaya Polyana gewonnen.Bei der Preisverleihung am Donnerstag (Ortszeit) in Moskau wurde Kim für ihren Roman „Beasts of a Little Land“ in der Kategorie ausländische Literatur ausgezeichnet. Auch der Übersetzer der russischen Version, Kirill Batygin, wurde geehrt.Der Yasnaya Polyana Literaturpreis wurde 2003 zum 175. Geburtstag von Lew Tolstoi vom Tolstoi-Museum und Samsung Electronics Russia ins Leben gerufen. Der Preis gilt als einer der prestigeträchtigsten Literaturpreise in Russland.In dem Debütroman von Kim Juhea handelt es sich um das turbulente Leben einfacher Menschen, die während der japanischen Kolonialzeit auf der koreanischen Halbinsel zu kämpfen hatten.Die koreanische Übersetzung gab der Verlag Dasan Books 2023 heraus. Laut dem Verlag wies Jurymitglied Pavel Basinksy darauf hin, dass der Tiger in dem Werk ein Symbol der Unabhängigkeit Koreas sei. Er bezeichnete das Werk als wirklich gut geschrieben, transparent und reif. Für einen jungen Schriftsteller sei es ein erstaunliches Werk.