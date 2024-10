„The Guardian“: Nordkoreaner in Ukraine an Russlands Seite im Einsatz

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einem Zeitungsbericht zufolge Militäringenieure an die Front in der Ukraine entsandt, um Russland bei Raketenangriffen auf die Ukraine zu helfen.Das schrieb die britische Tageszeitung „The Guardian“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Beamte in der Ukraine.Dutzende von Nordkoreanern befänden sich hinter den russischen Linien, um die Bedienung der Abschusssysteme für KN-23-Raketen zu unterstützen.Es zeige sich immer deutlicher, dass die Vereinbarung zwischen Nordkorea und Russland über die materielle Unterstützung hinausgehe, hieß es.Sollten wirklich Nordkoreaner vor Ort sein, hätte erstmals eine ausländische Regierung Truppen zur Unterstützung des russischen Kriegs in der Ukraine entsandt, schrieb die Zeitung weiter.Ukrainische Medien hatten zuvor berichtet, dass bei einem ukrainischen Raketenangriff auf ein von Russland besetztes Gebiet in der Nähe von Donezk Anfang Oktober auch Nordkoreaner getötet worden seien. Unter den 20 Toten seien sechs nordkoreanische Offiziere gewesen, hatte es unter Berufung auf eine Quelle geheißen.Zudem seien mindestens drei Soldaten der nordkoreanischen Armee verwundet worden.