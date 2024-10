Yoon verurteilt auf Ostasiengipfel Nordkoreas Atomprogramm und militärische Kooperation mit Russland

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat auf dem Ostasiengipfel am Freitag Nordkoreas Atomwaffenprogramm und dessen militärische Zusammenarbeit mit Russland verurteilt.Bei dem Gipfeltreffen von 18 Staaten in der indopazifischen Region in Laos kritisierte Yoon Nordkorea dafür, für die Aufrechthaltung dessen Regimes humanitäre Hilfe abzulehnen und sich auf die Entwicklung von Atomwaffen zu konzentrieren.Für Frieden im indopazifischen Raum müsse die Denuklearisierung Nordkoreas unbedingt verwirklicht werden. Hierfür müsse die internationale Gemeinschaft geschlossen vorgehen, sagte Yoon.Er bat um Unterstützung für die Verbesserung der Menschenrechte von Nordkoreanern und Seouls Doktrin der Wiedervereinigung des 15. August. Auch kritisierte er die illegale militärische Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau.Mit der Teilnahme am Ostasiengipfel schloss Yoon seine Südostasien-Reise ab, die ihn zuvor in die Philippinen und nach Singapur geführt hatte. Er wird am Freitagabend in Südkorea zurückerwartet.