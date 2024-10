Kospi schließt trotz Zinssenkung schwächer

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag trotz der ersten Zinssenkung seit drei Jahren schwächer geschlossen.Der Index verlor 0,09 Prozent auf 2.596,91 Zähler.Der Kospi sei nach der ersten Zinssenkung der Bank of Korea kräftig in den Handel gestartet, aber habe aufgrund von Verkäufen durch ausländische Anleger schwächer geschlossen, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die koreanische Zentralbank hatte den Leitzins heute um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt.