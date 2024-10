Nordkorea versetzt Artillerieeinheiten an der Grenze in volle Einsatzbereitschaft

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Artillerieeinheiten an der Grenze in volle Einsatzbereitschaft versetzt.Die Nachrichtenagentur KCNA meldete am Sonntag, dass die vorläufigen Anweisungen am Vortag an die Einheiten übermittelt wurden.Laut dem nordkoreanischen Generalstab erhielten acht Artilleriebrigaden den Befehl, spätestens Sonntag um 20.00 Uhr in Feuerbereitschaft zu sein, um südkoreanische Drohnen im Falle eines erneuten Grenzüberflugs abzuschießen.Laut KCNA bereitet sich das nordkoreanische Militär auf eine mögliche Eskalation vor, falls südkoreanische Drohnen von den Artillerieeinheiten abgeschossen werden.Früher am Sonntag hatte Südkorea Nordkorea davor gewarnt, dass es „das Ende seines Regimes“ bedeuten werde, sollte seiner Bevölkerung Schaden zugefügt werden.