Nordkorea droht Südkorea bei weiteren Drohnenüberflügen mit Katastrophe

Photo : KBS News

Nordkorea hat Südkorea für den Fall weiterer Drohnenüberflüge über Pjöngjang mit einer schrecklichen Katastrophe gedroht.Am Samstag warf Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, dem südkoreanischen Militär vor, sich mit Ausreden der Verantwortung zu entziehen.Sie betonte, dass Seoul einen schweren Fehler begehe, wenn es glaube, diesen schwerwiegenden Verstoß gegen die Souveränität einfach durch Leugnen abtun zu können.Am Freitag hatte Nordkorea behauptet, dass Südkorea in diesem Monat dreimal Drohnen für Flugblattaktionen in den Luftraum über der Hauptstadt geschickt habe. Zudem bekräftigte das Regime seine Bereitschaft, auf jede ernsthafte politische oder militärische Provokation des Südens mit voller militärischer Stärke zu reagieren.Der Vereinigte Generalstab (JCS) in Seoul erklärte daraufhin, die Behauptungen Nordkoreas nicht bestätigen zu können.