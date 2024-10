Vize-Außenminister von Südkorea, den USA und Japan treffen sich in Seoul

Photo : YONHAP News

Vize-Außenminister von Südkorea, den USA und Japan werden in Seoul über die Zusammenarbeit beraten.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Vize-Außenminister Kim Hong-kyun am Mittwoch mit seinen amerikanischen und japanischen Kollegen Kurt Campbell und Masataka Okano an der Sitzung eines Beratungsgremiums teilnehmen wird.Auch bilaterale Treffen von Kim mit Campbell und Okano sind geplant.Im Mittelpunkt des trilateralen Treffens stehen Maßnahmen zur Zusammenarbeit bei regionalen und globalen Themen, insbesondere zur Lage auf der koreanischen Halbinsel.Auch die aktuellen Spannungen wegen Nordkoreas Vorwurf, Südkorea habe Drohnen für Flugblattaktionen über Pjöngjang eingesetzt, dürften ein Thema sein.