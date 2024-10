Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland beraten sich wegen NATO-Verteidigungsministerkonferenz

Photo : YONHAP News

Am Rande der anstehenden NATO-Verteidigungsministerkonferenz werden Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland ihr erstes Treffen abhalten.Das Treffen zwischen den sogenannten IP4-Staaten, Ländern im Indopazifik, findet am Donnerstag im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt.Laut Berichten ist dies das erste Mal, dass sich die vier Länder ohne NATO-Mitgliedsstaaten treffen.Bei dem Treffen wird voraussichtlich über Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit der NATO diskutiert.Seit 2022 hatten die IP4-Länder drei Jahre in Folge an den NATO-Gipfeln und -Außenministertreffen teilgenommen. Dieses Jahr wurden sie erstmals zur Verteidigungsministerkonferenz am kommenden Donnerstag und Freitag eingeladen.