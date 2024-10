Südkorea meldet neunten Fall der Afrikanischen Schweinepest in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seinen neunten Fall der Afrikanischen Schweinepest in diesem Jahr gemeldet.Nach Angaben der Regierung am Sonntag wurde die Seuche in Hwacheon in der Provinz Gangwon nachgewiesen. Der Betrieb halte rund 3.500 Schweine.Der erste Fall in diesem Jahr war am 30. August gemeldet worden.Die zuständigen Behörden für Krankheitskontrolle schickten ein Sofortteam und Epidemiologen in den Betrieb in Hwacheon. Die Experten treffen dort Quarantänemaßnahmen, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.Nach Behördenangaben sollen alle Schweine in dem Betrieb gekeult werden.Die Regierung verfügte außerdem einen 48-stündigen Transportstopp, der bis 8 Uhr am Dienstag gilt. Davon sind Schweinefarmen und angeschlossene Einrichtungen in Hwacheon sowie fünf benachbarten Städten und Landkreisen betroffen.