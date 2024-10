US-Vizeaußenminister Campbell kommt für Gespräche über Nordkoreas Provokationen nach Seoul

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Kurt Campbell wird am Mittwoch in Seoul mit hochrangigen südkoreanischen Regierungsbeamten über die wachsende Besorgnis angesichts nordkoreanischer Provokationen sprechen.Laut dem US-Außenministerium sei das Ziel der Gespräche, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Südkorea zu stärken und Sicherheit sowie Wohlstand im Indopazifik zu fördern.Zudem gab das Ministerium bekannt, dass Campbell am Mittwoch an einem trilateralen Treffen mit seinen koreanischen und japanischen Kollegen teilnehmen wird. Im Fokus stehen dabei die Bedrohungen durch Nordkorea und die Bedeutung der Wahrung des Völkerrechts im Südchinesischen Meer, hieß es weiter.Voraussichtlich geht es dabei auch um die jüngsten Spannungen wegen Nordkoreas Vorwurf, Südkorea habe Drohnen für Flugblattaktionen über Pjöngjang eingesetzt. Zudem dürften die Risiken intensiver nordkoreanischer Provokationen im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen zur Sprache kommen.Vor seinem Besuch in Südkorea wird Campbell Japan besuchen.