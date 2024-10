Russland bezichtigt Südkorea der Verletzung von Nordkoreas Souveränität

Photo : YONHAP News

Russland hat Südkorea der Verletzung von Nordkoreas Souveränität und Einmischung in innere Angelegenheiten bezichtigt.Hintergrund ist Nordkoreas Behauptung, dass südkoreanische Drohnen in seinen Luftraum eingedrungen seien.Diese Aktionen seien darauf ausgerichtet, das politische System Nordkoreas zu untergraben, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Montag in einer Stellungnahme auf der Website des Ministeriums.Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hätten sich in den letzten Tagen deutlich verschärft. Südkorea müsse Nordkoreas Warnungen ernst nehmen und dürfe die Lage durch provokatives Verhalten nicht weiter verschärfen, warnte die Sprecherin.Sie betonte außerdem, dass Russland weiterhin eine konstruktive Rolle auf der koreanischen Halbinsel spielen werde.Ziel sei es, gefährliche Entwicklungen zu verhindern und die Dinge wieder in eine andere Richtung zu lenken. Dies solle im Rahmen des Vertrags über die umfassende strategische Partnerschaft mit Nordkorea geschehen.