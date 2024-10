Putin reicht Staatsduma Gesetz zur strategischen Partnerschaft mit Nordkorea ein

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Staatsduma ein Gesetz zur strategischen Partnerschaft mit Nordkorea zur Ratifizierung eingereicht.Wie die russische Nachrichtenagentur Sputnik meldete, habe Putin das im Juni beschlossene Gesetz am Montag im Unterhaus eingereicht.Eine umfassende strategische Partnerschaft hatte Putin mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un am 19. Juni bei seinem Besuch in Pjöngjang vereinbart.Die neue Partnerschaft umfasst auch einen Beistandspakt, für den Fall, dass eine der beiden Vertragsparteien Opfer einer "Aggression" wird.Der Vertrag muss vom russischen Parlament ratifiziert werden und tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.