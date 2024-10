Japanische Medien: Dreiergipfel mit Südkorea und USA im Dezember in Hawaii oder Kalifornien möglich

Photo : YONHAP News

Laut japanischen Medien könnte ein Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan im Dezember in Hawaii oder Kalifornien stattfinden.Dies berichtete der private japanische Nachrichtensender JNN am Montag unter Berufung auf diplomatische Quellen.Die drei Länder werden voraussichtlich bei einem Treffen der Vize-Außenminister am Mittwoch in Seoul über den Dreiergipfel am Rande einer multilateralen Gipfelkonferenz beraten.Ziel des Dreiergipfels sei es, die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit auch über das Amtsende von US-Präsident Joe Biden im Januar nächsten Jahres hinaus zu betonen, hieß es weiter.Im August vergangenen Jahres hatten sich die Staats- und Regierungschefs der drei Länder bei einem Gipfel in Camp David darauf geeinigt, mindestens einmal jährlich ein trilaterales Treffen abzuhalten.