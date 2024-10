Nordkorea erneuert Drohnen-Vorwurf gegen Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seinen Drohnen-Vorwurf gegen Südkorea erneuert.Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, erklärte am Montag, sie wisse genau, dass das südkoreanische Militär eindeutig für den Drohnenüberflug verantwortlich sei.Sie richtete ihre Kritik auch gegen die USA. Wenn die Souveränität einer Atommacht durch „von den Amerikanern gezüchtete Bastarde“ verletzt werde, müsse der „Besitzer“ dieser „Hunde“ die Verantwortung tragen, hieß es.Kim reagierte damit offenbar auf eine Aussage des südkoreanischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag. Das Ministerium hatte erklärt, dass Nordkorea nicht einmal in der Lage sei, den Urheber der angeblichen Drohnen- und Flugblattaktionen zu bestätigen.Bereits am Freitag hatte Nordkorea behauptet, südkoreanische Drohnen hätten am 3., 9. und 10. dieses Monats den Luftraum über Pjöngjang verletzt.Seitdem verschärfte das Regime in Pjöngjang seine Drohungen gegen Südkorea täglich.