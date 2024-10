US-Denkfabrik weist auf kürzere Vorlaufzeit für nächsten Atomtest Nordkoreas hin

Photo : YONHAP News

Laut einer US-amerikanischen Denkfabrik könnte die Zeitspanne zwischen der Entscheidung für Nordkoreas siebten Atomtest und seiner Durchführung kürzer ausfallen als erwartet.Am 14. Oktober veröffentlichte die Website „Beyond Parallel“ des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) eine Analyse von Satellitenbildern, die am 4. Oktober aufgenommen wurden.Demnach habe es in den letzten Monaten keine wesentlichen Veränderungen rund um das Atomtestgelände Punggye-ri gegeben.Die einzige bedeutende Veränderung sei der Abriss von Anlagen und Hilfsgebäuden außerhalb des neu errichteten Eingangs zu Tunnel Nummer 3.Die Analysten werten laut Angaben in dem Bericht die fehlenden sichtbaren Veränderungen auf den Satellitenaufnahmen als Hinweis darauf, dass die Vorbereitungen für den siebten Atomtest praktisch abgeschlossen sind.Abschließend heißt es in dem Bericht, dass die Entscheidung über den neuen Atomtest einzig in den Händen von Kim Jong-un liege.