Präsident Yoon fordert überparteiliche Anstrengungen für Abschaffung der Pläne für Kapitalertagssteuer

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat erneut Anstrengungen für die Abschaffung der Pläne für eine Kapitalertragssteuer gefordert.Die Forderung unterbreitete er auf der Kabinettssitzung am Dienstag und kündigte an, dass seine Regierung die Umsetzung der Politik des "corporate value-up" oder der Unternehmenswertsteigerung zügiger vorantreiben wolle. Auf diese Weise sollten der Wert der Börse gesteigert und der Kapitalmarkt belebt werden.Im Rahmen dieser Bemühungen würden aktionärsfreundlichen Unternehmen verschiedene Anreize gewährt, um einen Tugendkreis aus wachsenden Investitionen und höheren Erträgen für Anleger zu schaffen.Die Steuer sollte ursprünglich im letzten Jahr eingeführt werden. Das Vorhaben wurde jedoch auf Anfang 2025 verschoben.Yoon wies das Kabinett außerdem an, sich auf die Aufhebung des vorübergehenden Verbots von Leerverkäufen vorzubereiten. Das Verbot endet im März 2025.