Südkorea wird Gastgeber der Asien-Pazifik-Konferenz der Obersten Richter 2026

Photo : YONHAP News

Die Konferenz der Obersten Richter in Asien-Pazifik wird 2026 in Südkorea stattfinden.Dies gab das Oberste Gericht Südkoreas auf der 19. Asien-Pazifik-Konferenz der Obersten Richter in Malaysia bekannt.Bei der Annahme der Nominierung kündigte der südkoreanische Gerichtspräsident Cho Hee-dae an, im Vorfeld der Konferenz eine Internationale Sejong-Konferenz zu veranstalten. Dabei sollten die Forschungsergebnisse von König Sejong zur Rechtsstaatlichkeit mit der Welt geteilt werden.Auf Grundlage dieser Erfahrungen solle auch die Konferenz der Obersten Richter erfolgreich durchgeführt werden, hieß es weiter.Die Konferenz der Obersten Richter des Asien-Pazifik findet alle zwei Jahre statt und bietet eine Plattform für den Austausch über internationale juristische Themen.Südkorea war 1999 und 2011 Gastgeber dieser Veranstaltung.