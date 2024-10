Seouler Regierung äußert scharfe Kritik an Zerstörung innerkoreanischer Straßen durch Nordkorea

Photo : KBS News

Südkorea hat scharfe Kritik an der Zerstörung der zwei innerkoreanischen Straßen durch Nordkorea geäußert.Nordkorea habe damit gegen innerkoreanische Vereinbarungen verstoßen und einen sehr abnormalen Schritt unternommen, hieß es in einer Stellungnahme des südkoreanischen Vereinigungsministeriums.Sprecher Koo Byung-sam wies darauf hin, dass Nordkorea vor vier Jahren das innerkoreanische Verbindungsbüro in die Luft gesprengt hatte. Es sei sehr bedauerlich, dass Nordkorea immer wieder für Rückschritte sorge, hieß es.Die beiden grenzüberschreitenden Straßen seien auf Bitte Nordkoreas im Rahmen eines innerkoreanischen Wirtschaftskooperationsprojektes gebaut worden, wobei Nordkorea Kredite in Höhe von 132,9 Millionen US-Dollar gewährt wurden. Nordkorea sei weiterhin zahlungspflichtig.Für sämtliche Folgen der Zerstörung der innerkoreanischen Straßen sollte Nordkorea volle Verantwortung tragen, betonte der südkoreanische Beamte.