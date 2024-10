Südkorea äußert tiefes Bedauern über Russlands Aussage zu nordkoreanischen Drohnenvorwürfen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat tiefes Bedauern über die Behauptung Russlands geäußert, dass Südkorea durch Drohneneinsätze die Souveränität Nordkoreas verletzt habe.Ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums erklärte am Dienstag, dass man tiefes Bedauern darüber ausdrücke, dass Russland eine unbestätigte, einseitige Behauptung Nordkoreas unterstütze.Der Sprecher forderte Russland zudem zu einer Erklärung auf, warum in der Vergangenheit keine Maßnahmen ergriffen wurden, als Nordkorea wiederholt Provokationen mit Drohnen gegen Südkorea unternahm.Er betonte, dass die Verantwortung für die aktuellen Spannungen bei Nordkorea liege, das das koreanische Volk mit Atomwaffen bedrohe.Das russische Außenministerium erklärte am 14. Oktober in einer Stellungnahme, dass die Drohneneinsätze über Pjöngjang von Südkorea ausgeführt worden seien und dies eine schwere Verletzung der Souveränität Nordkoreas sowie eine Einmischung in dessen innere Angelegenheiten darstelle.