WM-Qualifikation: Südkorea gewinnt mit 3:2 gegen Irak

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der dritten Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen den Irak mit 3:2 gewonnen.Südkorea führt damit in Gruppe B und hat drei Punkte mehr als Verfolger Irak.Oh Se-hun brachte Südkoreas Elf am Dienstag vor heimischem Publikum in Yongin in der Provinz Gyeonggi in der 41. Minute in Führung.Oh Hyeon-gyu und Lee Jae-sung trafen in der 74. und 83. Minute.Aymen Hussein hatte in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Ibrahim Bayesh konnte in der Nachspielzeit noch auf 2:3 verkürzen.Südkorea trifft am 14. November auswärts auf Kuwait. Der Irak spielt am selben Tag gegen Jordanien.