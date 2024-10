Seoul drängt Russland zur Beendigung illegaler Militärkooperation mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Russland nachdrücklich zur Beendigung seiner illegalen militärischen Zusammenarbeit mit Pjöngjang aufgefordert.Das Außenministerium in Seoul teilte am Dienstag mit, dass die Regierung die Entwicklungen rund um die Ratifizierung des Partnerschaftsabkommens zwischen Russland und Nordkorea aufmerksam verfolge.Seoul habe wiederholt klargestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea strikt im Einklang mit den UN-Sicherheitsratsresolutionen und dem Völkerrecht erfolgen müsse, betonte das Ministerium.Südkorea werde gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft entschlossen gegen jegliche Handlungen vorgehen, die seine Sicherheit gefährden könnten, hieß es weiter.Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag dem Unterhaus einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft mit Nordkorea vorgelegt. Der Vertrag war während seines Besuchs in Pjöngjang im Juni mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vereinbart worden.