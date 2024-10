Kim Yo-jong will Beweise für Luftraumverletzung durch südkoreanisches Militär gesichert haben

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, will eindeutige Beweise für den Einsatz südkoreanischer Drohnen über Pjöngjang gesichert haben.Dies berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Sie legte aber keine konkreten Beweise vor.Kim warnte zudem, dass die Verantwortlichen für diese Provokation einen hohen Preis zahlen würden.Bereits am Montag hatte Kim erklärt, sie wisse genau, dass das südkoreanische Militär eindeutig für den Drohnenüberflug verantwortlich sei.Vom südkoreanischen Militär gibt es weiterhin keine Bestätigung für den Drohneneinsatz.