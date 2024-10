Ukraine: Russland stellt Bataillon mit 3.000 nordkoreanischen Soldaten auf

Photo : YONHAP News

Laut ukrainischen Medien stellt Russland derzeit ein Bataillon mit 3.000 nordkoreanischen Soldaten für den Krieg in der Ukraine zusammen.Die ukrainischen Medien Kyiv Post und Liga.net berichteten am Dienstag unter Berufung auf Militärquellen in Kiew, dass die neue Truppe in der russischen Region Kursk an der Grenze stationiert werden könnte.Das Online-Medium The Kyiv Independent meldete unter Berufung auf einen westlichen Diplomaten, dass etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland geschickt wurden. Ihre genaue Rolle sei jedoch unklar.Unterdessen gab es Berichte über nordkoreanische Deserteure an der Front.Laut der ukrainischen Online-Zeitung Ukrainska Pravda hätten 18 nordkoreanische Soldaten ihre Einheit nahe der Grenze zwischen den Regionen Kursk und Brjansk verlassen. Sie berichtete, dass die russische Armee bereits mit Suchaktionen begonnen habe, jedoch versuche, die Fahnenflucht vor der oberen Führung zu verbergen.Anfang Oktober hatten ukrainische Medien berichtet, dass bei einem Raketenangriff an der Frontlinie in Donezk etwa 20 Soldaten auf russischer Seite getötet wurden, darunter sechs Nordkoreaner.Russland wies die Entsendung nordkoreanischer Soldaten als Fake News zurück.