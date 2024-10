Beschäftigungszuwachs beträgt dritten Monat in Folge über 100.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im November den dritten Monat in Folge um mehr als 100.000 gestiegen.Laut dem Statistikamt waren im vergangenen Monat rund 28,8 Millionen Menschen ab 15 Jahren berufstätig. Das sind 144.000 mehr als ein Jahr zuvor.Der Beschäftigungszuwachs hält sich damit seit Juli mit damals 172.000 drei Monate in Folge über der Schwelle von 100.000.In der Informations- und Kommunikationsbranche stieg die Erwerbstätigenzahl um 105.000. Im Groß- und Einzelhandel ging sie hingegen um 104.000 zurück. Auch im Baugewerbe und in der verarbeitenden Industrie wurde ein Rückgang verzeichnet.Die Beschäftigungsquote stieg im Jahresvergleich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 63,3 Prozent.Die Arbeitslosenquote fiel im September gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent.