Nachwahlen in fünf Wahlkreisen gestartet

Am Mittwoch haben in Südkorea Nachwahlen in fünf Wahlkreisen begonnen.Gewählt werden der Bildungsdirektor der Stadt Seoul sowie Gouverneure für die Gemeinden Geumjeong in Busan, Ganghwa in Incheon und Yeonggwang sowie Gokseong in der Provinz Süd-Jeolla.Die Abstimmung läuft von 6 bis 20 Uhr.Die endgültigen Wahlergebnisse werden gegen Mitternacht erwartet.Die Wahlbeteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe lag bei 8,98 Prozent.Es ist die erste Wahl seit den Parlamentswahlen im April und ein erstes Stimmungsbarometer.