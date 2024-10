USA fordern Nordkorea zu Deeskalation auf

Photo : KBS News

Die USA haben ihre tiefe Besorgnis über Nordkoreas Sprengung der innerkoreanischen Straßenverbindungen Gyeongui und Donghae geäußert.Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, erklärte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Briefing, dass die USA die Entwicklungen in enger Abstimmung mit ihrem Verbündeten Südkorea genau verfolgen. Er forderte Nordkorea zur Entspannung auf der koreanischen Halbinsel auf.Nordkorea müsse alle Handlungen unterlassen, die das Risiko von Konflikten erhöhen, und zu Dialog und Diplomatie zurückkehren, betonte Miller weiter.Unterdessen bezeichnete der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf seinen Konten in sozialen Medien die Situation als „schlechte Nachrichten" und behauptete, dass nur er in der Lage sei, das Problem zu lösen.