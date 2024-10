Generalstabschef sagt USA-Besuch wegen Sicherheitslage ab

Photo : YONHAP News

Angesichts der wachsenden Spannungen mit Nordkorea hat Südkoreas Generalstabschef Kim Myung-soo Berichten zufolge seinen geplanten Besuch in den USA abgesagt.Laut Militärquellen habe sich Kim entschieden, die hochrangigen Gespräche stattdessen per Videokonferenz zu führen.Grund für die Absage war die Notwendigkeit, die Verteidigungsbereitschaft angesichts der angespannten Sicherheitslage durch Nordkorea aufrechtzuerhalten, hieß es aus einer Quelle.Am Dienstag hatte das Regime in Pjöngjang Teile der Straßen Gyeongui und Donghae nördlich der militärischen Demarkationslinie gesprengt.